Экс-глава «Зенита» рассказал о возможных расхождениях в бюджетах клубов Единой лиги

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о бюджетах команд Единой лиги ВТБ.

— И всё-таки есть ощущение, что при таком бюджете один чемпионский титул за восемь лет — недостаточный результат.

— Слушайте, а при каком бюджете это достаточный результат? Почему нам всё время приписывают какие-то бюджеты? Изначально у клуба, который развивает систему, имеет большой молодёжный проект, самое большое количество резервных команд, поддерживает спортивные школы, имеет отделения в разных городах и вкладывает много в развитие, априори бюджет должен быть больше, чем у клуба, который не интересует ничего, кроме результата основной команды.

Если убрать всё, что мы делаем с точки зрения развития, социальных вещей, возможности для ребят, воспитанников спортивных школ, перейти на следующую ступень, если всё это отсечь, то ресурсы на привлечение игроков в основную команду «Зенита» не самые большие. Мы знаем цифры контрактов игроков, которых подписывают другие клубы. Нам их тоже предлагают. Некоторые коллеги предпочитают не показывать реальных цифр при открытии бюджетов для лиги.

Но есть та же налоговая отчётность, которую можно посмотреть на сайте налоговой инспекции. Смотришь и удивляешься, что доходы у твоего соперника на процедуре декларации бюджетов Единой лиги в два раза меньше, чем официальные данные в налоговой декларации. Но про «Зенит» почему-то принято всегда писать и рассказывать предвзято, — приводит слова Церковного «Фонтанка».