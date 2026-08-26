«Меня хотят убить». Экс-игрок НБА опубликовал видео с обвинениями и просьбой о помощи

Бывший форвард «Оклахома-Сити Тандер» и чемпион NCAA в составе «Дьюка» Кайл Синглер опубликовал серию странных видеороликов, где заявил, что его грабят и пытаются убить.

Фото: Скриншот из видео Синглера

«Чувак, тренер К [Майк Кшишевски] подставил меня. Подставил меня, чувак. У меня нет сил. У меня нет дома. Я обращался к тренеру, и все отвернулись. Я обращался к тренеру, и он полностью проигнорировал сообщение. Вы отключаете мне электричество, вламываетесь в мой дом, воруете деньги, рушите мою жизнь. Я обратился к тренеру К, и всё, что он сделал, — это посадил меня на скамейку. Спасибо, чувак.

Это то, чем мы занимаемся в этой школе — посылаем людей, учим их? Классно, чувак. … Тренер, где ты? Помоги брату. Думал, мы в одной команде, чувак», — сказал Синглер в первом видео.

Во втором видео Синглер сказал: «Я в Оклахоме, выхожу на улицу, меня останавливают, меня арестовывают, меня, *****, проверяют, меня выгоняют из ресторанов. Я больше не могу жить. Не могу даже сказать: «Эй, как дела?» без конфликта. Я обращался к тренеру, опять же, все знают, что происходит, я живу в другом мире. Тренер, мне нужна твоя помощь, чувак. Я заперт в своём доме и не могу уйти, я чувствую себя в тюрьме. Где мы? Бросаем людей на произвол судьбы. Я пытался донести сообщения о том, где мы находимся, а дома у меня люди, мои друзья, семья — разорены, ушли, умерли, и, опять же, моя жизнь на волоске. В мой дом вламываются, воруют деньги, взламывают мои счета. И знаешь что? «Дьюк» заинтересован в этом. «Дьюк» выпрашивает мои деньги. Все охотятся за моими деньгами, пытаются убить меня. Что происходит? В чём дело? Похоже, у людей много гнева, много насилия и много желания отомстить. Тренер, у тебя есть бывший игрок, которого унижают и которым злоупотребляют, а ты ничего не делаешь, чувак. Помоги.

Затем Кайл выпустил ещё один ролик, где сказал: «Ну, тренер, мне нужна твоя помощь, я заперт в своём доме, и у меня больше нет свободы. Все снова нападают на меня ради денег, так что пусть так и будет. Если кто-то может помочь понять, где мы находимся… много людей нападают на людей ради денег, жадности… Тренер, чувак, я обращался к тебе много раз и делился тем, где я нахожусь, а ты просто уклонялся. Оставляешь людей в пыли. Я не уважаю это. У тебя есть игрок, которым то