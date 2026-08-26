Церковный рассказал о необычном вопросе Душко Ивановичу на собеседовании перед контрактом

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о тренере команды Душко Ивановиче.

— Правда, что не все игроки были готовы играть под руководством Душко Ивановича из-за его жёсткости?

— Лично мне никто из игроков не говорил: «Я не буду подписываться, если у вас будет Душко». Да, о нём ходят разные легенды. Когда шла речь о Душко, я, конечно, разговаривал с ребятами, которые у него играли. Я так всегда делаю, чтобы иметь представление о тренере.

К примеру, когда мы рассматривали [Деяна] Радонича, я позвонил Матеушу Понитке, который у него играл и в «Панатинаикосе», и в «Бахчешекире». Он дал такую характеристику, после которой у меня сложилось впечатление, что это то, что надо. По Душко тоже разговаривал с теми, кто у него играл, в том числе когда он был в «Химках». Говорил: «Вы мне расскажите, как есть. Интервью я читал, а что там реально?»

Кстати, первое, что я спросил у Душко на собеседовании перед подписанием контракта: «Правда, что когда вы пришли в «Црвену Звезду», то начали с пятичасовой тренировки?» Он посмеялся и сказал: «Откуда вы вообще берёте эту информацию?» Я говорю: «Я лично прочитал в СМИ». Он говорит: «Я тому журналисту, когда он задал вопрос, сказал: нет, это неправда. Тренировка была шестичасовая».

В последние сезоны Иванович несколько изменил свой подход. Система тренировок, нагрузки стали более, так скажем, демократичными. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Когда с ним общаешься лично, его совершенно по-другому воспринимаешь. Он улыбающийся, открытый человек, с которым очень приятно общаться, — приводит слова Церковного «Фонтанка».