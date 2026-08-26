Стал известен рейтинг Егора Дёмина и других россиян в NBA 2K27

Пресс-служба компании 2K Sports опубликовала информацию о рейтингах российских игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в готовящейся к выходу игре NBA 2k27.

Самым высокорейтинговым среди российских игроков стал 20-летний разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду «Бруклин Нетс». Его общий рейтинг составил 76, а самый высокоуровневый показатель достиг оценки в 90 — Hands (отвечает за ловкость рук при приёме мяча, подборах и перехватах).

Фото: Скриншот с сайта 2kratings.com

25-летний центровой «Майами Хит» Владислав Голдин стал самым низкорейтинговым в клубе — общая оценка составила 68 баллов.

Фото: Скриншот с сайта 2kratings.com

В командах женской НБА (WNBA) две россиянки — Анастасия Косу из «Миннесоты Линкс» с рейтингом 77 и Мария Клюндикова («Коннектикут Сан») — 76.

В режиме «классические составы» появятся другие два игрока — Тимофей Мозгов (рейтинг 75) и Александр Каун (70).

В «команде всех времён» останется президент РФБ Андрей Кириленко в составе «Юты Джаз» с рейтингом 89.

Также в «командах различных эпох» будет доступен Андрей Кириленко из сезона-2002/2003 (82) и Тимофей Мозгов в составе «Нью-Йорк Никс» (72) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (74).

Выход игры запланирован на 4 сентября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam.