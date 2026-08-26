Стали известны лидеры рейтинга ФИБА перед европейским отбором на ЧМ-2027

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала рейтинг сборных перед европейским отбором на чемпионат мира — 2027.

Рейтинг сборных перед европейским отбором на чемпионат мира — 2027 по версии ФИБА:

1. Турция.

2. Франция.

3. Сербия.

4. Польша.

5. Германия.

6. Хорватия.

7. Испания.

8. Италия.

9. Финляндия.

10. Украина.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт через год — с 27 августа по 12 сентября 2027-го. В турнире примут участие 32 команды. Соревнования впервые состоятся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Действующий обладатель кубка — сборная Германии. В финале ЧМ-2023 немцы обыграли сербов — 83:77.