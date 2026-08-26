Стали известны лидеры рейтинга ФИБА перед европейским отбором на ЧМ-2027
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала рейтинг сборных перед европейским отбором на чемпионат мира — 2027.
Рейтинг сборных перед европейским отбором на чемпионат мира — 2027 по версии ФИБА:
1. Турция.
2. Франция.
3. Сербия.
4. Польша.
5. Германия.
6. Хорватия.
7. Испания.
8. Италия.
9. Финляндия.
10. Украина.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт через год — с 27 августа по 12 сентября 2027-го. В турнире примут участие 32 команды. Соревнования впервые состоятся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
Действующий обладатель кубка — сборная Германии. В финале ЧМ-2023 немцы обыграли сербов — 83:77.