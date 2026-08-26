Церковный объяснил, почему в «Зените» выбрали Ивановича на роль тренера команды

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о назначении Душко Ивановича на пост главного тренера баскетбольного клуба.

— Кандидатура нового главного тренера Душко Ивановича обсуждалась ещё при вас?

— Да. Это тренер очень высокого уровня, который на протяжении всей карьеры давал результат. Он очень хорошо знает Единую лигу, знает российских игроков, в том числе тех, которые в «Зените». Это тренер, который всегда был приверженцем очень жёсткой дисциплины — и бытовой, и игровой. Лично мне это очень нравится, потому что этого достаточно часто не хватает командам. Возможно, что именно дисциплины нам где-то не хватило, чтобы дать другой результат в прошедшем сезоне.

Поэтому из тех, кто был на рынке на тот момент, из тех имён, которые как-то гарантируют уровень для команды, он был наиболее предпочтительным. И он был готов, — приводит слова Церковного «Фонтанка».