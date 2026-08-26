15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Церковный объяснил, почему в «Зените» выбрали Ивановича на роль тренера команды

Церковный объяснил, почему в «Зените» выбрали Ивановича на роль тренера команды
Комментарии

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о назначении Душко Ивановича на пост главного тренера баскетбольного клуба.

— Кандидатура нового главного тренера Душко Ивановича обсуждалась ещё при вас?
— Да. Это тренер очень высокого уровня, который на протяжении всей карьеры давал результат. Он очень хорошо знает Единую лигу, знает российских игроков, в том числе тех, которые в «Зените». Это тренер, который всегда был приверженцем очень жёсткой дисциплины — и бытовой, и игровой. Лично мне это очень нравится, потому что этого достаточно часто не хватает командам. Возможно, что именно дисциплины нам где-то не хватило, чтобы дать другой результат в прошедшем сезоне.

Поэтому из тех, кто был на рынке на тот момент, из тех имён, которые как-то гарантируют уровень для команды, он был наиболее предпочтительным. И он был готов, — приводит слова Церковного «Фонтанка».

Материалы по теме
«Гендиректор — расстрельная должность». Яркое интервью с Церковным после ухода из «Зенита»
Эксклюзив
«Гендиректор — расстрельная должность». Яркое интервью с Церковным после ухода из «Зенита»