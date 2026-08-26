Видео: анонс возможной коллаборации GTA 6 и NBA 2K27

В социальных сетях появился видеоролик с анонсом возможной коллаборации двух крупных проектов американского холдинга Take-Two Interactive, которые выходят в 2026 году — GTA 6 и NBA 2K27.

В трейлере под названием «Сезон 3» перед визуальным рядом в цветах GTA VI были показаны два киоска с логотипами Rockstar и 2K.

Студия Rockstar Games, являющаяся создателем серии GTA, и Visual Concepts, создающая NBA 2K, принадлежат Take-Two Interactive.

Выход NBA 2K27 запланирован на 4 сентября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam.

GTA 6 станет доступна для игры 19 ноября 2026 года. В четверг, 27 августа, на сервисе Netflix состоится первый официальный показ геймплея.