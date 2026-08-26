«Если бы у меня были такие условия, в НБА бы точно попал». Пынько — о «Локомотиве-Кубань»

26-летний форвард Иван Пынько рассказал о сборах с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». В пресс-службе команды отметили, что решение о подписании контракта будет принято по итогам тренировочного процесса.

— В плане условий я скажу, что для меня «Локомотив» открылся с совершенно новой стороны. Я слышал, что академия здесь шикарная, но, когда сам это увидел, пожил здесь… Если бы у меня в молодости были такие условия, то, как сказал Глеб Фирсов, Леброном Джеймсом я, может, и не стал, но в НБА бы точно попал. Я вообще удивлён, что из «Локомотива» туда пока что только один Всеволод Ищенко уехал. Потому что условия космические – для тренеров, для детей, просто играй и развивайся с самого раннего возраста.

— Тренеры «Локо» ставят перед тобой какие-то особенные задачи?

— Я думаю, они сейчас смотрят на меня и оценивают, подхожу ли я под их структуру, под роли, которые нужны команде. На мой взгляд, очень важно в этот момент просто делать то, что я умею, показывать свои сильные качества. Хочется верить, что это будет правильно оценено и я попаду в структуру «Локомотива», — приводит слова Пынько пресс-служба команды.