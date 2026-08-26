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Инсайдер высказался о будущем Кайри Ирвинга в «Далласе»

Инсайдер высказался о будущем Кайри Ирвинга в «Далласе»
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Спортивный журналист и инсайдер Марк Штейн высказался о будущем 34-летнего звёздного защитника и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинга в составе команды «Даллас Маверикс».

«Маверикс», как мы пишем с середины июня, последовательно отвергали интерес к обмену девятикратного участника Матча всех звёзд Кайри Ирвинга. Однако команды-соперницы продолжают задаваться вопросом, насколько твёрдо «Даллас» будет придерживаться этой позиции, когда начнётся сезон и он постепенно будет приближаться к дедлайну обменов 11 февраля 2027-го», — приводит слова Штейна издание Sports Illustrated.

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