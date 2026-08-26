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«Только двое могут это делать». Матас Бузелис — о праве на бросок со средней в НБА

«Только двое могут это делать». Матас Бузелис — о праве на бросок со средней в НБА
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21-летний литовский и американский баскетболист Матас Бузелис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» на позиции форварда, рассказал, что в первые два года в лиге тренерский штаб запрещал ему совершать броски в прыжке со средней дистанции.

«В первые два года мне не разрешали бросать со средней дистанции [с прыжком]… Технически только Шей [Гилджес-Александер] и Кевин Дюрант могут бросать со средней дистанции, потому что их показатели выше среднего по лиге», — сказал Бузелис на YouTube-канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.

Бузелис был выбран на драфте НБА в 2024-м под 11-м номером командой «Чикаго Буллз».

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