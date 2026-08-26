Шестой номер драфта-2022 стал игроком «Нью-Орлеан Пеликанс» — Чарания

22-летний канадский баскетболист Беннедикт Матурин, выбранный под шестым номером на драфте НБА — 2022, подписал контракт с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Беннедикт Матурин согласовал двухлетнее соглашение с «Нью-Орлеан Пеликанс» на сумму $ 16 млн, включая опцион игрока. Представители Матурина обратились к «Клипперс» с просьбой отозвать его квалификационное предложение на $ 8,8 млн, фактически превратив квалификационное предложение в более выгодные условия.

«Пеликанс» активно добивались Матурина более года и рассматривают его как значимую часть своего молодого ядра, при этом сделка также позволяет «Нью-Орлеану» остаться ниже линии налога на роскошь в этом сезоне», — написал Чарания в социальной сети Х.