Церковный — о воспитанниках клуба в составе «Зенита»: должен быть талант типа Дончича

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос о малом количестве воспитанников в составе команды.

— Почему, несмотря на все успехи молодёжных команд, воспитанники так редко появлялись в основе?

— Я уже частично сказал: это проблема большого, топового клуба. И это касается не только «Зенита» или ЦСКА. Это касается «Барселоны», «Реала» — клубов, где приоритет в первую очередь на достижение высокого результата.

Там самые сложные условия для заигрывания своих игроков. Это должен быть супер-топ-талант типа Луки Дончича. Всем остальным очень сложно пробиваться. Поэтому приходится игроков отдавать, кого-то отправлять в аренду. Это делаем не только мы, это нормальная практика. С одной стороны, большой клуб — это лучшие возможности и возможность вкладывать в молодёжный проект, растить своих воспитанников. С другой стороны, у этих воспитанников меньше шансов заиграть в основе из-за высокой конкуренции и давления результата. Собственники, спонсоры требуют от клуба результат. Тренер не хочет рисковать.

Понятно, что рано или поздно они всё равно заиграют. Заиграет тот же Паша Земский, я уверен. Егор Рыжов ещё в прошлом году бы играл. У него были те же возможности, что и у Андрея Мартюка, Егор мог бы однозначно развиться в игрока основы. Но он выбрал для себя другие приоритеты. Хотя именно он, согласно нашим планам, должен был стать основным русским игроком на этой позиции, — приводит слова Церковного «Фонтанка».