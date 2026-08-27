Церковный — об ушедшем из «Зенита» Рыжове: на него делали ставку, очень надеялись и верили

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему в клубе не смог заиграть 21-летний российский центровой Егор Рыжов, который в сезоне-2026/2027 будет выступать в NCAA.

— Рыжов же говорил в интервью, что клуб не был заинтересован в нём.

— Это неправда. Почему? Потому что он, видимо, считает, что заинтересованность клуба — это сразу дать ему возможность много играть. Но я с ним беседовал и объяснял: «Егор, вот мы тебя взяли. Заметь, у нас в прошлом году были Сергей Торопов, Артем Клименко. Кого мы вместо этих двух игроков взяли на позицию большого? Никого, чтобы дать тебе шанс».

То есть вот тебе, пожалуйста, все возможности для того, чтобы именно в этот сезон себя проявить. Бери и проявляй. Мы на него делали ставку, мы очень надеялись и верили в Егора. У него для этого всё было. Дальше всё зависело от него, — приводит слова Церковного «Фонтанка».