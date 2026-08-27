Жонатан Куминга отказался от «Лейкерс» и выбрал «Миннесоту» после предложения на $ 13 млн

Форвард Жонатан Куминга договорился с «Миннесотой Тимбервулвз» о двухлетнем контракте на $ 13 млн. В соглашении также предусмотрена опция игрока.

Куминга сделал выбор в пользу «Миннесоты», хотя интерес к нему проявляли также «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». При этом он отказался от предложения «Лейкерс», которые были готовы дать ему сопоставимую роль в стартовой пятёрке и контракт более чем на $ 12 млн в год сроком на три сезона. В «Тимбервулвз» форвард переходит на более короткий срок, но взамен получает больше свободы в планировании своей дальнейшей карьеры.

По данным источника, в течение последнего месяца «Тимбервулвз» активно пытались подписать Кумингу, предлагая ему максимально возможный контракт в рамках исключения среднего уровня для команд, не платящих налог, а также заметную роль в команде. Существенное влияние на переговоры оказал и Энтони Эдвардс. Кроме того, президент клуба Тим Коннелли специально прилетал в Майами на четырёхчасовую встречу с Кумингой. Сообщается также, что плодотворно прошли и переговоры игрока с главным тренером Крисом Финчем.

Выбранный «Голден Стэйт» под седьмым номером на драфте 2021 года Куминга в дебютном сезоне стал чемпионом НБА — в 2022 году «Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс» в финале. Также стоит отметить, что это второе лето подряд, когда его переговоры затягиваются далеко за привычные сроки свободного агентства. Год назад, в 2025-м, он был ограниченно свободным агентом и подписал с «Голден Стэйт» двухлетний контракт на $ 46,8 млн лишь в октябре во время тренировочного лагеря. Тогда «Уорриорз» настояли на опции команды на второй сезон, лишив форварда контроля над своим будущим. Нынешнее соглашение с «Миннесотой» на $ 13 млн, напротив, включает опцию игрока, что является полной противоположностью прошлогоднему контракту.

В сезоне-2025/2026 Куминга в среднем набирал 12,2 очка, делал 5,6 подбора и 2,3 передачи за «Голден Стэйт» и «Атланту Хоукс». За карьеру 23-летний баскетболист в среднем оформляет 12,5 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за игру.