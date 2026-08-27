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Стефен Карри может остаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры — ESPN

Стефен Карри может остаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры — ESPN
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Звёздный разыгрывающий Стефен Карри и «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее время обсудят продление контракта, которое может оставить защитника в клубе до конца его карьеры. Об этом сообщает ESPN.

Ранее генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший заявил, что команда готова предложить Карри любой контракт, который он захочет, и сделает всё возможное, чтобы он продолжил выступать за «Голден Стэйт».

При этом Данливи подчеркнул, что окончательное решение остаётся за самим игроком, но в клубе не намерены с ним расставаться. Даже если Карри попросит об обмене, руководство рассмотрит такой вариант без энтузиазма, но с уважением к его выбору.

Сейчас Карри 38 лет. В сезоне-2025/2026 он в среднем набирал 26,6 очка, делал 4,7 передачи и 3,6 подбора за 30,9 минуты на площадке.

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