В «Бостоне» допустили, что седьмой номер Джейлена Брауна поднимут под своды арены

Президент «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс считает, что джерси лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Джейлена Брауна с седьмым номером в итоге может оказаться под сводами арены в Бостоне, сообщает Boston Globe.

За 10 сезонов в составе «Бостона» Браун вошёл в десятку лучших в истории клуба по набранным очкам (13 474), занимает седьмое место по перехватам (684) и восьмое — по подборам в защите (3013). В сезоне-2025/2026 он продемонстрировал лучшие показатели в карьере — 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч, что принесло ему шестое место в голосовании за MVP.

При этом его результативность стала пятым лучшим сезонным показателем в истории «Селтикс». Летом 2026 года Брауна обменяли в «Филадельфию» в одном из самых громких трейдов в истории НБА, где «Бостон» получил Пола Джорджа, два выбора в первом раунде драфта и ещё два — во втором.