Представлена вероятная стартовая пятёрка «Миннесоты» после перехода Жонатана Куминги

Спортивный портал Courtside Buzz в соцсети X предположил, как может выглядеть стартовая пятёрка «Миннесоты Тимбервулвз» в сезоне-2026/2027 НБА после перехода форварда Жонатана Куминги. По версии издания, в неё войдут Ламело Болл, перебравшийся из «Шарлотт Хорнетс» в межсезонье, Энтони Эдвардс, сам Куминга, а также Джейден Макдэниэлс и Руди Гобер.

Болл оказался в «Миннесоте» в результате громкого обмена с участием четырёх команд, по итогам которого в «Шарлотт» отправились Наз Рид и несколько драфт-пиков, включая выбор в первом раунде драфта-2023. В сезоне-2025/2026 он провёл 72 матча, в среднем набирая 20 очков за игру. После перехода Болл получил право на двухлетнее продление контракта с «Тимбервулвз» на $ 119 млн.

Ранее Куминга отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» — более $ 12 млн в год на три сезона — и подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт на $ 13 млн с опцией игрока на второй сезон. За форварда также боролись «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».