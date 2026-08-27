15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена вероятная стартовая пятёрка «Миннесоты» после перехода Жонатана Куминги

Представлена вероятная стартовая пятёрка «Миннесоты» после перехода Жонатана Куминги
Комментарии

Спортивный портал Courtside Buzz в соцсети X предположил, как может выглядеть стартовая пятёрка «Миннесоты Тимбервулвз» в сезоне-2026/2027 НБА после перехода форварда Жонатана Куминги. По версии издания, в неё войдут Ламело Болл, перебравшийся из «Шарлотт Хорнетс» в межсезонье, Энтони Эдвардс, сам Куминга, а также Джейден Макдэниэлс и Руди Гобер.

Болл оказался в «Миннесоте» в результате громкого обмена с участием четырёх команд, по итогам которого в «Шарлотт» отправились Наз Рид и несколько драфт-пиков, включая выбор в первом раунде драфта-2023. В сезоне-2025/2026 он провёл 72 матча, в среднем набирая 20 очков за игру. После перехода Болл получил право на двухлетнее продление контракта с «Тимбервулвз» на $ 119 млн.

Ранее Куминга отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» — более $ 12 млн в год на три сезона — и подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт на $ 13 млн с опцией игрока на второй сезон. За форварда также боролись «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куминга выбрал своё будущее: он будет играть за «Миннесоту». Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Куминга выбрал своё будущее: он будет играть за «Миннесоту». Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?
Эксклюзив
Тренер из России попал в одну из лучших команд НБА. Как это произошло?