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Андрей Кириленко назвал регионы, которые резко усилили развитие баскетбола

Андрей Кириленко назвал регионы, которые резко усилили развитие баскетбола
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил развитие баскетбола на Урале, отметив рост интереса к игре, появление новых проектов и команд в регионе.

«Если взять не только Свердловскую область, а вообще Урал как регион, он сделал очень большой шаг вперёд: и Ижевск, и Екатеринбург, и Челябинск, и Пермь — вот эта вся гряда великолепно развивает всё, что связано с баскетболом. Мне кажется, мы за последний год 50 разных выездов сделали по Уральскому хребту, и очень круто видеть ребят и девчонок, которые увлечены баскетболом.

Открываются новые проекты и площадки, новые профессиональные команды появляются и играют здорово, поэтому надо сделать большой комплимент Уралу — здесь хорошие большие команды, которые мы увидим и на международной арене, когда нас пустят», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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