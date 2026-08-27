«Его пытаются заранее выставить в плохом свете». Грин — о переходе Томпсона в «Майами»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал переход атакующего защитника Клэя Томпсона в «Майами Хит» и призвал не ждать от него уровня 2017 года.

«Давайте перестанем говорить так, будто в «Майами» едет Клэй образца 2017-го. Мне кажется, все просто пытаются заранее выставить Клэя в плохом свете», — сказал Грин в своём подкасте.

36-летний Томпсон подписал с «Майами» двухлетний контракт на сумму около $ 11,5 млн, при этом второй сезон — с опцией игрока. Ради перехода в «Хит» он также отказался примерно от $ 9,8 млн в рамках выкупа контракта с «Даллас Маверикс». В первый год соглашения он заработает $ 5,6 млн.