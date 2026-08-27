«Только по одной причине». Боб Майерс объяснил, почему Леброн выбрал «Филадельфию»

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс объяснил, что, возвращаясь в «Кливленд Кавальерс», форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс думал прежде всего о победе. По его словам, в тот момент для игрока имело значение только одно: где у него будет лучший шанс выиграть чемпионат.

«Вот вы говорите: где лучшие шансы на победу? Он возвращается в «Кливленд». Он уже состоявшийся игрок. И сделал этот выбор только по одной причине — чтобы выигрывать.

Не потому, что раньше там играл. Не потому, что вырос там. Не потому, что хотел играть с другом. А потому, что хотел побеждать. Поэтому он и пошёл туда, куда сам хотел пойти, где, как он считал, у него были лучшие шансы на победу», — сказал Майерс на YouTube-канале Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.