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Дрэймонд Грин ответил, что важнее для звезды НБА — чемпионский титул или MVP

Дрэймонд Грин ответил, что важнее для звезды НБА — чемпионский титул или MVP
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин порассуждал о главных достижениях в карьере, сравнив ценность чемпионства и звания MVP.

«Вот в чём и состоит настоящий спор. Не в том, о 11-м или 12-м игроке команды идёт речь — это вообще не предмет обсуждения. Никто и не пытается так спорить. Это просто чушь. Но если говорить о первой опции, о том же Джейлене Брансоне, что важнее — чемпионство или MVP?

Я бы очень хотел знать, что бы выбрал Дирк Новицки, у которого есть и чемпионский титул, и звание MVP. Что из этого дало ему большее чувство удовлетворения? В одном я уверен: о чемпионстве Дирка в 2011 году говорят куда чаще, чем о его MVP 2007 года», — сказал Грин в своём подкасте.

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