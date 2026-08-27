Энтони был готов урезать контракт ради «Оклахомы» и собрать трио с Джорджем и Уэстбруком

Член Зала славы баскетбола Кармело Энтони рассказал, что летом 2018 года был готов пойти на финансовые уступки, чтобы остаться в «Оклахома-Сити Тандер» и вместе с Полом Джорджем и Расселлом Уэстбруком попытаться собрать команду чемпионского уровня.

«Тем летом я должен был снова подписать контракт. У меня ещё оставался один год в «Оклахоме». Я должен был возвращаться в Оклахома-Сити. И тут я начинаю слышать разговоры: «Эй, ты не хочешь пересмотреть свой контракт?» Мне должны были $ 28 млн. Я говорю: «В смысле — пересмотреть? Как вы это видите? Хочу остаться здесь. Я готов сделать всё, что нужно, чтобы остаться. Хочу собрать нас с Полом Джорджем и Расселлом Уэстбруком». Был готов на это. Я бы согласился и на меньшие деньги. Что вы хотите — урезать сумму и растянуть на три года? $ 28 млн на три года?

Давайте на четыре. По $ 7 млн в год. Без проблем, я подстроюсь. Они пытались понять, как всё это можно уложить так, чтобы контракты сошлись у всех. На тот момент у меня оставался один год, мои $ 28 млн. У Джорджа впереди тоже были новые соглашения. И я говорил им: «Слушайте, давайте всё это решим. Готов разбить свой контракт», — приводит слова Энтони аккаунт katsu в соцсети X.

В сентябре 2017 года «Оклахома» приобрела Кармело Энтони у «Нью-Йорк Никс» в обмен на Энеса Кантера, Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде драфта 2018 года. Чтобы этот трейд состоялся, Энтони согласился отказаться от своего пункта о запрете обмена и от бонуса в размере $ 8,1 млн, который ему полагался по контракту.

За регулярный сезон-2017/2018 в составе «Тандер» Энтони провёл 78 матчей, проводя на площадке в среднем 32,1 минуты и набирая 16,2 очка, делая 5,8 подбора и 1,3 передачи за игру. Однако в первом же раунде плей-офф с «Ютой Джаз» его результативность упала до 11,8 очка в среднем за матч при реализации всего 37,5% бросков с игры и 21,4% трёхочковых.