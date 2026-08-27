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Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 27 августа

Квалификация чемпионата мира по баскетболу — 2027: расписание на 27 августа
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Сегодня, 27 августа, состоятся отборочные матчи на чемпионат мира по баскетболу – 2027. Всего в рамках игрового дня запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает с расписанием европейской части турнира.

ЧМ-2027. Квалификация. Расписание на 27 августа (время московское):

18:30 — Финляндия – Швеция;
19:00 — Венгрия – Эстония;
21:00 — Германия – Нидерланды;
21:00 — Израиль – Польша;
21:00 — Хорватия – Латвия;
21:30 — Франция – Словения.

Напомним, действующим чемпионом мира по баскетболу среди мужчин является сборная Германии, в финале обыгравшая команду Сербии.

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