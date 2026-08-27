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Джейсон Уильямс назвал лучшую пару игроков НБА перед следующеим сезоном

Джейсон Уильямс назвал лучшую пару игроков НБА перед следующеим сезоном
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Бывший разыгрывающий НБА и чемпион в составе «Майами Хит» Джейсон Уильямс считает, что новички «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс и Джейлен Браун являются лучшей парой игроков лиги перед началом нового сезона.

«Они два лучших игрока в этой команде. Если Леброн играет в лиге, он всегда будет первым в моём списке, в любом списке, до конца моей жизни. Для меня это просто факт. Нельзя даже представить, что ты скажешь, будто Тайриз Макси лучше Леброна. Нельзя», — сказал Уильямс в эфире подкаста Hoopin' N Hollerin'.

41-летний Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

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