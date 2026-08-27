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Стефен Карри лично позвонил 26-летнему Брэндану Уильямсу перед переходом в «Голден Стэйт»

Стефен Карри лично позвонил 26-летнему Брэндану Уильямсу перед переходом в «Голден Стэйт»
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри лично связался с Брэндоном Уильямсом ещё до перехода баскетболиста в команду. Ранее стало известно, игрок что договорился о подписании однолетнего контракта на $ 2,6 млн с «Уорриорз».

В момент перед звонком Уильямс находился в школе Crespi на тренировке.

«Когда он впервые пришёл, сказал: «О, мне пора домой. У меня Zoom-созвон с Уорделлом (первое имя Стефена Карри — Прим «Чемпионата».)», — приводит слова бывшего тренера баскетболиста Тоби Спино издание San Francisco Chronicle

В минувшем сезоне Уильямс выступал за «Даллас Маверикс». Разыгрывающий принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, выйдя в 15 из них как игрок стартового состава, в среднем набирая 13 очков, совершая 2,9 подбора и отдавая 3,9 передачи за игру. Также на его счету 0,9 перехвата и 1,9 потери в среднем за встречу.

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