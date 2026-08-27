Вембаньяма отреагировал на отсутствие Луки Дончича в матче Франции и Словении

Центровой и капитан сборной Франции Виктор Вембаньяма высказался о предстоящем матче со сборной Словении в квалификации к чемпионату мира 2027 года, в составе которой не сыграет звёздный разыгрывающий Лука Дончич.

«Это тот случай, о котором люди обычно много говорят, но сейчас — и вообще никогда — мы не мыслим в таком ключе. Я не задаюсь вопросом, стало ли бы это лучше или хуже.

Нужно принимать игры такими, какие они есть, и составы такими, какие они есть. Такова реальность. Да, конечно, я немного расстроен, что Луки не будет, но у меня ещё будет возможность сыграть против него позже в карьере», — приводит слова Вембаньямы Eurohoops.