Джош Харт: станут ли «Никс» в новом сезоне командой, на которую все будут охотиться? Нет

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт сказал, что после чемпионства команда не считает себя «добычей» в сезоне-2026/2027 и по-прежнему видит себя охотниками.

«Станут ли «Никс» в новом сезоне командой, на которую все будут охотиться? Нет. Я всегда чувствовал, что мы — охотники. Да, только что выиграли чемпионат, это правда, но теперь гоняемся за вторым. И это ведь не так, что в прошлом сезоне мы вышли в плей-офф с восьмого места, все в нас не верили, а потом случилось чудо — и мы неожиданно стали чемпионами. Думаю, многие действительно не ждали от нас победы, но мы ведь были командой из топ-3 на Востоке, если я правильно помню, по итогам регулярного сезона входили в топ-5.

Так что не думаю, что теперь мы — команда, за которой все гонятся. У нас и в прошлом сезоне был менталитет охотников, и я по-прежнему считаю, что мы — охотники. Нам ещё нужно пройти сильные команды вроде «Филадельфии» и «Бостона», а потом встретиться с теми, кто выйдет с Запада — будь то «Оклахома» или «Сан-Антонио». Так что, по-моему, мы всё ещё охотники, — сказал Харт на YouTube-канале Yahoo! Sports.