Виктор Вембаньяма объяснил, почему его не задевает чужая неприязнь

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма порассуждал о критике и отношении к ней. По его словам, ему неважно, кто его не любит, если это люди, мнение которых для него ничего не значит.

«Я понимаю, что нравлюсь не всем, но, когда смотрю, кто именно меня не любит, спрашиваю себя: а должно ли меня это вообще задевать?» — приводит слова Вембаньямы Basket-Infos в соцсети X.

В дебютном для себя плей-офф-2026 Вембаньяма установил новый рекорд НБА по количеству блок-шотов — около 70 за постсезон. Так француз превзошёл достижение Дикембе Мутомбо, которое держалось 32 года: в 1994 году легендарный центровой сделал 69 блок-шотов в своём первом плей-офф.