«Это совсем другой уровень». Грин сравнил любовь фанатов к баскетболу в Китае и США

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился впечатлениями от любви китайских болельщиков к баскетболу.

«Пыл китайских фанатов — это совсем другой уровень, не то что в США. Та любовь, которую чувствуешь в Китае, порой просто ошеломляет: «Вау, неужели это всё из-за моей игры?» Их любовь к спорту — настоящая, чистая. Это напомнило мне о детстве. Я помню, как в детстве баскетбол был для детей самой чистой радостью, потому что он позволял сохранить эту детскую непосредственность.

Но в Америке сегодня всё изменилось — во многом из-за нынешней спортивной медиасреды: теперь тебе уже нельзя просто получать удовольствие от баскетбола, ты постоянно втянут в разговоры о «месте в истории» и о том, как «сбросить игрока с пьедестала». Баскетбол утратил свою изначальную чистоту. Но в Китае эта чистая любовь по-прежнему жива», — сказал Грин на своём YouTube-канале.