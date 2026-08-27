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Джо Джонсон — о «Майами»: все приходили очень рано — я не шучу, это правда

Джо Джонсон — о «Майами»: все приходили очень рано — я не шучу, это правда
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Бывший игрок НБА Джо Джонсон заявил, что атакующему защитнику «Майами Хит» Клэю Томпсону придётся привыкать к «культуре «Хит», потому что президент Пэт Райли — человек не из тех, с кем можно шутить.

«Клэю лучше быть поосторожнее. Я вам говорю: Райли не будет с тобой церемониться. Я был там недолго, но ни разу не видел, чтобы он к кому-то относился по-особенному. И все приходили очень рано — я не шучу, это правда. Я слышал, как Дрэймонд Грин говорил, что Клэй — это парень, который делает всё по-своему. Нет, здесь так не будет. У «Хит» так не принято, они так не работают», — сказал Джонсон на YouTube-канале Nightcap.

По предыдущим сообщениям, Томпсон подписал с «Майами» двухлетний контракт на $ 13 млн. В сезоне-2025/2026 его статистика, как ожидается, составит 11,7 очка, 2,1 подбора, 1,4 передачи и 0,5 перехвата в среднем за матч.

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