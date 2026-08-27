«Не мог поверить своим глазам». Расселл — о работе Стефена Карри на тренировках

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Д'Анджело Расселл рассказал о своём времени в «Голден Стэйт Уорриорз», где в сезоне-2019/2020 он выступал вместе со Стефеном Карри.

«Самое шокирующее, что случалось со мной в жизни, — это когда я пришёл в «Уорриорз» и увидел, как Карри готовится и работает на тренировках. Я не мог поверить своим глазам. На тренировке он отрабатывает вообще все броски: после приёма, после ведения правой рукой, после ведения за спиной и сразу бросок. А пока все остальные ещё только разминаются, он уже начинает бросать с центра площадки. И ты смотришь на это и думаешь: команда разминается, а почему он всё ещё ведёт мяч? Почему он всё ещё держит его? Почему он без конца швыряет дальние броски? Со стороны это выглядит как безумие.

Но на деле это именно те броски, которые он и делает в игре. А это идеальное время для таких тренировок. Пока все тянутся, разминаются и расслабляются, он использует этот момент, чтобы без остановки отрабатывать свои дальние попытки. Мы все растягивались и разминались, а он всё продолжал бросать с центра площадки и попадать один за другим. Так что, когда в матче оставалось 0,3 секунды, вообще не было ничего удивительного в том, что он попросил мяч на своей половине и забросил его», — сказал Расселл в подкасте Run Your Race.