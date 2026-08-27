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Расселл Уэстбрук обошёл Хардена и Адетокунбо в рейтинге самых задействованных игроков НБА

Расселл Уэстбрук обошёл Хардена и Адетокунбо в рейтинге самых задействованных игроков НБА
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Статистический портал Clutch Numbers в социальной сети X составил список игроков с самыми высокими показателями Usage Rate за один сезон начиная с сезона-1996/1997 (при условии: не менее 50 сыгранных матчей и в среднем от 20 минут за игру).

Примечательно, что этот рейтинг возглавил Расселл Уэстбрук с показателем 41,7%. Сам Уэстбрук недавно официально завершил профессиональную карьеру.

Сам список выглядит следующим образом:

  1. Расселл Уэстбрук — 41,7%.
  2. Джеймс Харден — 40,5%.
  3. Яннис Адетокунбо — 38,8%.
  4. Коби Брайант — 38,7%.
  5. Расселл Уэстбрук — 38,4%.
  6. Лука Дончич — 38,1%.
  7. Аллен Айверсон — 37,8%.
  8. Лука Дончич — 37,6%.
  9. Яннис Адетокунбо — 37,5%.
  10. Лука Дончич — 37,4%.
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