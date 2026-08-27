Расселл Уэстбрук обошёл Хардена и Адетокунбо в рейтинге самых задействованных игроков НБА

Статистический портал Clutch Numbers в социальной сети X составил список игроков с самыми высокими показателями Usage Rate за один сезон начиная с сезона-1996/1997 (при условии: не менее 50 сыгранных матчей и в среднем от 20 минут за игру).

Примечательно, что этот рейтинг возглавил Расселл Уэстбрук с показателем 41,7%. Сам Уэстбрук недавно официально завершил профессиональную карьеру.

Сам список выглядит следующим образом:

Расселл Уэстбрук — 41,7%. Джеймс Харден — 40,5%. Яннис Адетокунбо — 38,8%. Коби Брайант — 38,7%. Расселл Уэстбрук — 38,4%. Лука Дончич — 38,1%. Аллен Айверсон — 37,8%. Лука Дончич — 37,6%. Яннис Адетокунбо — 37,5%. Лука Дончич — 37,4%.