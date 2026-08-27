Виктор Вембаньяма назвал свою главную цель в сборной Франции

Центровой и капитан сборной Франции Виктор Вембаньяма поделился своими планами на будущее и отметил, что в первую очередь для него важен чемпионский титул. По его словам, французский баскетбол по-прежнему обладает огромным потенциалом, а он сам хотел бы надолго стать частью этого процесса и внести в него свой вклад.

«Прежде всего, конечно, чемпионство.

Думаю, этого хотят и болельщики, и Французская федерация баскетбола, и игроки. У французского баскетбола всё ещё огромный потенциал — будь то национальная команда, молодёжные сборные или развитие игроков. Надеюсь быть частью этого в долгосрочной перспективе и действительно повлиять на это», — приводит слова Вембаньямы Eurohoops.