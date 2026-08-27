«Енисей» усилился форвардом из США

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании американского форварда Джордана Такера. 28-летний баскетболист проведёт сезон-2026/2027 в Красноярске.

Фото: БК «Енисей»

Такер является воспитанником университетов Дьюка и Батлера Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После выступлений в G-лиге он продолжил карьеру в Европе, где играл в Северной Македонии, Болгарии, Франции, Литве и Греции.

В сезоне-2025/2026 американец выступал за литовский «Нептунас», французский «Шалон» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции Такер набирал в среднем 12 очков и совершал три подбора за 23 минуты на площадке. В нынешнем году Такер стал чемпионом Европы для малых стран в составе сборной Мальты и был признан MVP турнира.