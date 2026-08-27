Зарплата Тони Паркера в АСВЕЛе уменьшилась в пять раз — BasketNews

Зарплата Тони Паркера, главного тренера французского клуба АСВЕЛ, уменьшилась в пять раз на фоне финансового кризиса команды, сообщает издание BasketNews. Изначально зарплата Паркера составляла € 1,2 млн, теперь же она уменьшилась до € 240 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что АСВЕЛу пришлось более чем в два раза урезать бюджет на предстоящий сезон из-за проблем с азиатским спонсором. Изначально французский клуб рассчитывал на сумму в € 59 млн, однако она сократилась до € 24 млн.

Отметим, Паркер также является мажоритарным владельцем АСВЕЛа, контрольным пакетом акций которого он владеет с 2009 года, и президентом клуба.