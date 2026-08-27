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Источник: «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги вне Израиля

Источник: «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги вне Израиля
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Израильский баскетбольный клуб «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги, базируясь не на родине, сообщает издание Basketball Sphere в социальных сетях.

По информации ресурса, команда продолжит располагаться в Белграде, Сербия. Также отмечается, что решение было принято вопреки желанию руководства клуба.

В сезоне-2025/2026 Евролиги «Маккаби» не сумел пробиться в стадию плей-офф, завершив турнир на 12-м месте со статистикой 18 побед и 20 поражений.

Ранее стало известно, что владельцы «Маккаби» и «Хапоэля» прилагают совместные усилия по возвращению матчей Евролиги в Израиль.

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