Источник: «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги вне Израиля

Израильский баскетбольный клуб «Маккаби» проведёт ещё один сезон Евролиги, базируясь не на родине, сообщает издание Basketball Sphere в социальных сетях.

По информации ресурса, команда продолжит располагаться в Белграде, Сербия. Также отмечается, что решение было принято вопреки желанию руководства клуба.

В сезоне-2025/2026 Евролиги «Маккаби» не сумел пробиться в стадию плей-офф, завершив турнир на 12-м месте со статистикой 18 побед и 20 поражений.

Ранее стало известно, что владельцы «Маккаби» и «Хапоэля» прилагают совместные усилия по возвращению матчей Евролиги в Израиль.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии