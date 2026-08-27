«Больше переживаю за Егора с мячом». Эксперт разобрал игру Дёмина в атаке «Бруклина»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бен Пфайффер поделился своим мнением о перспективах защитной линии и атакующей схемы «Бруклин Нетс» с новичком Майкелом Брауном и россиянином Егором Дёминым.

«По крайней мере в теории — в атаке точно, а вот в защите уже посмотрим, как это будет с этими двумя, особенно с Майкелом Брауном. Ну, быть новичком-разыгрывающим и сразу же играть в защите на высоком уровне — это очень сложно. Егору, мне кажется, в этом плане как новичку было вполне неплохо, но, понятно, ему ещё нужно прибавлять в силе и во многих других аспектах.

Но в атаке эта схема выглядит очень логично: Майкел как основной мячедержатель, а Егор — как второстепенный игрок на фланге, который может и бросать после получения, и быть опцией в кэтч-энд-шут, и подключаться как второй пик-н-ролл-инициатор. И, конечно, при желании это всё можно немного поменять местами.

У Майкела, думаю, достаточно броска, чтобы играть и без мяча, и, мне кажется, он уже достаточно показывал себя и как игрок, который атакует после клоузаута, и как баскетболист, полезный вне мяча, так что в этом смысле у меня есть доверие. Если честно, я больше переживаю за Егора с мячом, чем за Майкела без мяча.

Но в целом это должен быть очень интересный атакующий бэккорт — тебе ведь нравятся такие ребята (обращается к ведущему): с отличным размером для своей позиции, с очень высоким игровым чутьём, с умением создавать моменты для партнёров. Понятно, у обоих есть свои проблемы — это молодые гарды в НБА. Но да, теперь, когда у них спереди будет куда больше компетентности, это многое меняет. В прошлом году они уже начинали это строить: [Дэйрон] Шар