«Его ниша». Эксперт из США назвал идеальную роль Егора Дёмина в «Бруклине»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бен Пфайффер отметил, что видит 20-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина скорее в роли игрока на позиции атакующего защитника или лёгкого форварда, а не настоящего разыгрывающего.

«Да, я бы, наверное, всегда видел роль Егора скорее как игрока на позиции двойки или тройки, а не как какого-то настоящего разыгрывающего — хотя понимаю, что, возможно, кто-то хочет видеть его именно в этой роли. Просто мне не кажется, что это лучшее использование его навыков, если честно.

В новичковом сезоне ему, конечно, пришлось много играть именно так, потому что задняя линия там, ну, ничего особенного собой не представляла. Но в целом мне всегда казалось, что он лучше всего смотрится в роли такого связующего игрока без мяча.

И вот бросок, конечно, был очень впечатляющий — огромный объём трёхочковых, и он ещё и попадал с дистанции в прошлом сезоне. И это, очевидно, очень хорошо ложится на его игру именно после приёма мяча, то есть на броски из ловушки, с передачи, и вообще на игру без мяча. И в этом он, мне кажется, становится реально опасным: такой высокий снайпер ростом 203 см, которому, по сути, всё равно на плотность опеки, а когда он уверен, то ещё и спокойно может бросать через защитников. И в общем это, ну, весьма впечатляет.

Но при этом я не думаю, что он когда-нибудь станет тем, кто стабильно создаёт преимущество один в один или будет главным человеком, который вскрывает защиту. Для этого нужен настоящий атакующий разыгрывающий, который постоянно давит на кольцо.

Он куда эффективнее был в прошлом сезоне, когда набирал очки после приёма, после хэнд-оффов, после заслонов, чем когда пытался играть изоляции. В пик-н-ролле он, наверное, тоже был неплох, но это не совсем его главный способ приносить пользу.

А вот если у тебя есть, скажем, Майкел Браун, который реально может в какой-то степени сам ломать защиту с мячом — за счёт ск