Баскетбольный «Монако» не получил помощи от фонда, связанного с Роналдиньо

Баскетбольный «Монако» не получил финансового предложения от инвестиционного фонда Clayton Sport, связанного с легендой бразильского футбола Роналдиньо. Об этом сообщает Basketball Sphere со ссылкой на L’Équipe.

Как сообщает источник, во вторник «Монако» провёл новое слушание в Национальном олимпийском и спортивном комитете Франции (CNOSF) в формате видеоконференции. Ранее заявку клуба на участие в чемпионате Франции отклонили уже дважды. В последние дни особое внимание привлекал возможный выкуп «Монако» фондом Clayton Sport. Предполагалось, что инвестиционный фонд представит финансовый пакет, который позволил бы клубу решить накопившиеся проблемы и добиться возвращения в высший дивизион чемпионата Франции.

Однако, по информации источника, во время слушания во вторник это предложение представлено не было. Таким образом, переговоры сорвались, а будущее «Монако» остаётся неопределённым. Ранее также провалилась попытка поглощения клуба во главе с бывшим игроком НБА Джамалом Машбёрном.