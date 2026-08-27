«Химки» объявили дату и место прощания с 14-летним баскетболистом Ароном Семерниновым

«Химки» объявили дату и место прощания с 14-летним Ароном Семерниновым, сыном главного тренера команды Романа Семернинова. Церемония состоится 28 августа в Москве, в храме святых мучеников Космы и Дамиана, по адресу: ул. Правобережная, д. 6. Начало — в 13:00.

«Давайте объединимся, чтобы разделить нашу скорбь, почтить память 14-летнего светлого, прекрасного мальчика и талантливого баскетболиста, а также выразить соболезнования родителям и родным Арона Семернинова. Ваша поддержка очень ценна для нас», — написал клуб в своём телеграм-канале.

Как сообщали СМИ, причиной смерти Арона внезапная остановка сердца на тренировке.