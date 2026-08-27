«У Леброна нет начальника». Владелец «Филадельфии» — о роли Джеймса в команде

Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис заявил, что не считает себя начальником четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, несмотря на свой статус руководителя клуба.

«У Леброна нет начальника. Меня это полностью устраивает. Думаю, что от Леброна — или любого другого настолько выдающегося спортсмена, а если он не величайший игрок в истории, то точно входит в число претендентов на это звание — можно многому научиться благодаря тому уровню концентрации, интенсивности и страсти, которые он привносит в игру.

Буду учиться у него, наша команда будет учиться у него. Это партнёрство. Леброн — наш партнёр, и я рад, что он с нами», — приводит слова Харриса издание Sportico.