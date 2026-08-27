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Пистиолис рассказал о привлечении 17-летнего игрока ЦСКА-2 к тренировкам основной команды

Пистиолис рассказал о привлечении 17-летнего игрока ЦСКА-2 к тренировкам основной команды
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о решении привлечь 17-летнего баскетболиста второй команды Кирилла Григория к первой части предсезонной подготовки основной команды.

«Мы делаем это не впервые. ЦСКА — одна большая организация, мы всегда поддерживаем связь. Мы хотим создать традицию, при которой игроки из молодёжной системы ЦСКА получают возможность переходить в основную команду и оставаться с ней на связи.

Это следующий шаг. И Кирилл — не единственный игрок, за которым мы следим. У нас очень хорошие и тесные отношения со второй командой. Надеюсь, мы сможем выстроить систему, благодаря которой ещё больше молодых игроков будут переходить в основную команду. Мы хотим комплектовать первую команду людьми, которые уже работают внутри нашей системы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

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