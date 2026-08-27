Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал переход американского форварда Такера

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Джорданом Такером, отметив, что опыт и талант 28-летнего игрока помогут команде в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У Джордана достаточно опыта, чтобы справиться с трудностями игры в Единой лиге ВТБ, и достаточно таланта, чтобы ещё больше улучшить свою игру. Я ожидаю, что он будет создавать пространство для других игроков благодаря своим трёхочковым броскам и придаст дополнительную мощь в защите», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В сезоне-2025/2026 форвард играл в литовском «Нептунасе», французском «Шалоне» и греческом «Промитеасе» (Патры), где в среднем набирал 12 очков и три подбора за 23 минуты на площадке. В 2026 году Такер стал чемпионом Европы для малых стран в составе сборной Мальты и был признан самым ценным игроком турнира.