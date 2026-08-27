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Два брата стали капитанами сборной Испании по баскетболу

Два брата стали капитанами сборной Испании по баскетболу
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Испанская федерация баскетбола официально объявила, что капитанами национальной команды в предстоящем окне квалификации чемпионата мира — 2027 станут братья Вилли и Хуанчо Эрнангомес.

«Братья Эрнангомес прошли долгий путь со сборной Испании. Они прошли путь от совместных выступлений на чемпионате Европы U20 до назначения капитанами в отборочных матчах чемпионата мира спустя 14 лет», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, сборная Испании занимает первое место в группе I. У команды пять побед в шести матчах квалификации. В следующих встречах команда сыграет со сборными Португалии (28 августа) и Греции (31 августа).

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