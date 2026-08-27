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«Зенит» проиграл сербскому клубу в товарищеском матче

«Зенит» проиграл сербскому клубу в товарищеском матче
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В четверг, 27 августа, санкт-петербургский «Зенит» проиграл баскетбольному клубу ФМП во втором международном товарищеском матче на предсезонном сборе в Сербии.

Встреча завершилась со счётом 78:84. По ходу игры команда из Сербии проиграла «Зениту» первые три четверти и смогла перевернуть ход встречи лишь в решающем отрезке матча.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт 31 августа. Санкт-петербургская команда сыграет с участником Евролиги «Партизаном».

«Зенит» завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.

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