«Зенит» проиграл сербскому клубу в товарищеском матче

В четверг, 27 августа, санкт-петербургский «Зенит» проиграл баскетбольному клубу ФМП во втором международном товарищеском матче на предсезонном сборе в Сербии.

Встреча завершилась со счётом 78:84. По ходу игры команда из Сербии проиграла «Зениту» первые три четверти и смогла перевернуть ход встречи лишь в решающем отрезке матча.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведёт 31 августа. Санкт-петербургская команда сыграет с участником Евролиги «Партизаном».

«Зенит» завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.