«Это задело меня». Дюрант высказался о завершении карьеры Расселла Уэстбрука

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», высказался о завершении карьеры бывшим одноклубником по «Оклахома-Сити Тандер» Расселлом Уэстбруком, признавшись, что новость стала для него неожиданной, и отметил, что они были близки.

«Это задело меня, чувак, потому что это один из первых парней, с которыми ты приходишь и с которым ты был рядом каждый день, и он наконец-то уходит из этого дерьма. Многие парни, которые моложе меня или были выбраны на драфте после меня, завершили карьеру, но я не был так близок к ним, как к Расселлу.

И как к кому-то, кто, как мне казалось, ещё может. Это удивило меня. Так что да, это одна из тех вещей, когда ты можешь оценить всё проведённое время, а затем увидеть кого-то вроде Расса, который многое делает и за пределами площадки. Я хочу посмотреть, что он будет делать дальше», — приводит слова Дюранта NBA Courtside в социальной сети Х.