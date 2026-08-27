Дюрант: иностранные игроки вдохновлялись американцами. Они хотят играть, как мы

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», высказался о растущем влиянии иностранных игроков в НБА.

«Это давно назрело. Они приходят в лигу с 80-х годов… Настоящий вопрос: кем они вдохновлялись? Большинство из них вдохновлялись американцами. Это здорово, что они получают MVP и всё такое, но кого вы смотрели? Вы видите Йокича, Порзингиса, Шея — все они носили майки Айверсона, когда росли… Они тоже хотят играть, как мы. Вы посмотрите на Шея — он международный игрок? Его путь в НБА пролегал через американскую систему. Где он учился в колледже? Где он учился в школе?» — приводит слова Дюранта NBA Courtside в социальной сети Х.