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«Надеюсь, что окажусь там, где хочу». Лев Свинин — о возможном переезде в Америку

«Надеюсь, что окажусь там, где хочу». Лев Свинин — о возможном переезде в Америку
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Тяжёлый форвард пермской «Бетсити Пармы» Лев Свинин рассказал, что мечтает попробовать себя в США и рассчитывает, что хороший сезон поможет ему приблизиться к этой цели.

«Есть определённая цель, мечта в эту сторону, но готовиться надо, я думаю, будет уже, когда об этом будут конкретные разговоры. Этот [предстоящий] сезон будет, я думаю, показательным. Надо проводить хороший сезон, и тогда всё будет в моих руках, и там дальше уже после этого сезона будет идти подготовка.

В Тревизо я ездил во многом, чтобы показать себя там, за границей, потому что в наше время тяжело сделать так, чтобы вживую на нас, российских игроков, посмотрели. Для американского скаута это очень важно. Поэтому будем дальше работать усердно каждый день, как я это делаю сейчас. И надеюсь, что окажусь там, где хочу», — приводит слова Свинина «Спорта».

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