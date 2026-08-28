Форвард «Пармы» Лев Свинин сравнил баскетбол в НБА и Евролиге

Тяжёлый форвард пермской «Бетсити Пармы» Лев Свинин признался, что его детская мечта — оказаться в НБА, однако сам стиль баскетбола ему больше нравится в Европе.

«Моя детская мечта, которая остаётся со мной по сей день, это, конечно же, оказаться в НБА. Но сам баскетбол мне больше нравится в Европе, в Евролиге, потому что он как раз таки там более командный, более умный, более интересный.

А в НБА всё зачастую решается именно индивидуальными действиями, физическими действиями. Поэтому хотелось бы, наверное, как-то совместить», — цитирует Свинина «Спорта».

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