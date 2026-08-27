Артест рассказал, как ему отказали в покупке доли в «Лейкерс» за $ 100 млн

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест рассказал, что вскоре после того, как Марк Уолтер в 2025 году приобрёл «Лос-Анджелес Лейкерс», он предложил $ 100 млн за 1% акций клуба — но получил отказ.

На тот момент «Лейкерс» оценивались в $ 10 млрд, а менее чем через год Уолтер согласился продать свои доли Бобу Айгеру и Джошу Кушнеру. Эта сделка уже оценивала клуб в $ 12,5 млрд.

«На следующий день после того, как Марк всё это взял, я отправил письмо. Я собирался вложить $ 100 млн в «Лейкерс», но они не согласились. Это было бы очень правильным шагом — если бы среди акционеров был хотя бы один бывший игрок «Лейкерс», особенно с учётом того, что семья Басс постепенно уходит от управления клубом», — цитирует Сэндифорд-Артеста New York Post.

Чемпион НБА 2010 года также добавил, что раньше уже пытался купить долю в лиге BIG3, но тогда тоже не получилось.