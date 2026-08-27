15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Артест рассказал, как ему отказали в покупке доли в «Лейкерс» за $ 100 млн

Артест рассказал, как ему отказали в покупке доли в «Лейкерс» за $ 100 млн
Комментарии

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест рассказал, что вскоре после того, как Марк Уолтер в 2025 году приобрёл «Лос-Анджелес Лейкерс», он предложил $ 100 млн за 1% акций клуба — но получил отказ.

На тот момент «Лейкерс» оценивались в $ 10 млрд, а менее чем через год Уолтер согласился продать свои доли Бобу Айгеру и Джошу Кушнеру. Эта сделка уже оценивала клуб в $ 12,5 млрд.

«На следующий день после того, как Марк всё это взял, я отправил письмо. Я собирался вложить $ 100 млн в «Лейкерс», но они не согласились. Это было бы очень правильным шагом — если бы среди акционеров был хотя бы один бывший игрок «Лейкерс», особенно с учётом того, что семья Басс постепенно уходит от управления клубом», — цитирует Сэндифорд-Артеста New York Post.

Чемпион НБА 2010 года также добавил, что раньше уже пытался купить долю в лиге BIG3, но тогда тоже не получилось.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Зачем вы это со мной делаете?» Как семья Басс пошла друг против друга из-за «Лейкерс» «Зачем вы это со мной делаете?» Как семья Басс пошла друг против друга из-за «Лейкерс»